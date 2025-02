Il Piper compie sessant'anni. Lunedì la festa dello storico locale romano

Valentina Lo Russo 13 febbraio 2025 a

Fondato da Giancarlo Bornigia, Alberigo Crocetta e Piergaetano Tornielli il 17 Febbraio 1965 il Piper diventa ben presto un ritrovo di tendenza. Sono gli anni di artisti straordinari, che diverranno poi i più acclamati, dai Rolling Stones agli Who passando per i Pink Floyd questi solo alcuni dei concerti a marchio Piper. Tra gli altri, partirono da qui artisti del calibro di Patty Pravo, Caterina Caselli, i Rokes e gli Equipe 84. L'avvio della serata in programma il 17 Febbraio a partire dalle ore 21 è stato affidato agli Anima di Roma, poi la presentazione del libro “Piper Club” di Corrado Rizza, a seguire live set a cura del Maestro Alberto Laurenti, poi tutti in pista per ballare con i migliori dj di sempre in collaborazione con Dimensione Suono Roma.

Una notte di festa in quello che è stato ed è ancora un tempio musicale, una vetrina di moda e spettacolo delle serate romane. Passerella di grandi star, il Piper ha ospitato i più grandi artisti romani e non della musica, del cinema, della moda, l'evento sarà l'occasione per ricordarli e per festeggiare il club più longevo di sempre. Situato da sempre in via Tagliamento, in poco tempo il Piper divenne un'icona di una generazione intera e un vero e proprio fenomeno di costume. Alla serata d'esordio suonarono nel locale The Rokes e l'Equipe 84. Successivamente si susseguirono i migliori gruppi della scena musicale beat italiana tra cui i Rokketti, i New Dada, I Pyrañas, I Delfini, I Giganti, I Meteors, The Planets, I BlackJack, Gli Apostoli, Le Pecore Nere, i Facce di Bronzo, affiancati da altri gruppi provenienti dall'estero come The Primitives (tra cui si distinguerà il cantante Mal), Patrick Samson e Les Pheniciens, e tantissimi altri però, vanno ricordate Caterina Caselli e Patty Pravo che passa alla storia del pop proprio come «la ragazza del Piper», per quanto, secondo alcuni, il titolo sarebbe da condividere con Mita Medici che nel 1966, proprio al Piper, vince il concorso "Miss Teenager Italiana" con il temporaneo nome d'arte di Patrizia Perini.

Nel 1969 il complesso de Le Orme dedica proprio a Mita medici, il brano "Mita Mita". Nel 1965 Mina vi girò una serie di caroselli per la Barilla per la regia di Valerio Zurlini. Il Piper emerse subito come punto focale della bella vita romana, raccogliendo frequentazioni dal mondo dello spettacolo e dell'arte, oltre che da personaggi della scena mondana. La linea artistica si ispirava al mondo del beat inglese, da cui copiò anche l'idea dell'opera beat: ad un uso innovativo di luci stroboscopiche colorate venivano abbinati suoni e coreografie e stili dettati dalla moda della minigonna. Dal nutrito gruppo dei ragazzi che si possono considerare frequentatori "storici" del Piper emergeranno negli anni numerosi personaggi di spicco fra cui Romina Power, Mia Martini, Loredana Bertèe Renato Zero (che nel 1982 realizzerà un 33 giri ispirato proprio agli anni del Piper).