Ascolti tv, duello finale tra Blackout 2 ed Endless Love: chi ha vinto. Bene Vespa e Del Debbio

Marco Zonetti 05 febbraio 2025 a

La prima serata televisiva del martedì ha visto in prime time su Rai1 il finale di stagione di Blackout 2 - Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti conquistare il 14.0% di share pari a una media di 2.420.000 spettatori; per la precisione il 12.9% di share pari a una media di 2.602.000 spettatori nel primo episodio, e il 15.2% con 2.264.000 nel secondo, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, il finale della dizi turca Endless Love, con Neslihan Atagül, Burak Özçivit e Kaan Urgancıoğlu, ha invece attirato una media di 2.728.000 persone pari al 14.6% di share.

Su Rai2, il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 2.020.000 spettatori pari al 13.0% di share. Su Rai3 il film Il re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola di Massimo Ferrari ha richiamato una media di 452.000 teste pari al 2.3% di share . Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 5.0% pari a 713.000 spettatori. Su Italia1 i Quarti di FInale di Coppa Italia, che hanno visto l'Atalanta perdere per 1 a 0 contro il Bologna, appassionare una media di 2.371.000 individui all'ascolto con l'11.0% di share.

Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha attirato una media di 1.616.000 spettatori pari al 9.5% di share (diMartedì Più: 471.000 - 8.0%). Su Tv8 il film Il matrimonio del mio migliore amico (1997) con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett ha segnato il 2.3% con una media di 426.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha divertito 452.000 spettatori pari al 2.3% di share.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 28.9% della platea con 6.332.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 15.3% con 3.342.000. Su Rai3, Un posto al sole ha calamitato una media di 1.625.000 irriducibili pari al 7.4% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 25.1% pari a 5.174.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.0% con 1.264.000; Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4, ha raggiunto il 4.4% con 924.000 nella prima parte e il 4.0% pari a 893.000 nella seconda. Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 sigla il 2.3% pari a una media di 518.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber svetta all'8.4% pari a 1.819.000 spettatori.