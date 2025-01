Giornata della Memoria, su Rai2 il film di animazione Arf

Marco Zonetti 24 gennaio 2025 a

In occasione della Giornata della Memoria, questa mattina alle 8.00 su Rai2 la direzione Cinema e Serie Tv capitanata da Adriano De Maio ha previsto un appuntamento imperdibile per bambini e non solo. Il film di animazione Arf, pluripremiato dalla critica e diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo. Tratto dal romanzo di quest'ultima "Il baffo del dittatore", è la storia di un bambino che non è in grado di parlare, ma solo di abbaiare. Il suo nome è Arf ed è nato in paese che sta combattendo un terribile guerra (metafora della Seconda Guerra Mondiale).

Il bambino è stato salvato da Bianca, una cagna che l'ha cresciuto nella collina ai margini della cittadina insieme a un branco di altri cani randagi. Quando la guerra arriva perfino laggiù, a causa di una retata tutti i cani si disperdono e Arf viene prelevato per essere portato in un campo di prigionia, dove si trovano altri bambini. Qui il Mowgli del XX secolo, troverà il coraggio per sfidare il Dittatore in persona. La colonna sonora di Tony Canto, anche autore assieme a Simone Cristicchi del brano "Pace", e la canzone di chiusura interpretata dal cantautore romano.

Domani, sabato 25 gennaio, alle 8.00 su Rai2 ci sarà la prima tv e domenica 26, alle 20.30, e sabato primo febbraio, alle 16.30, andranno in onda oe repliche su RaiGulp, per poi approdare su RaiPlay.