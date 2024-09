Franca Bettoja, addio all'attrice e moglie di Ugo Tognazzi. Le parole della nipote

14 settembre 2024 a

È morta Franca Bettoja, attrice e moglie di Ugo Tognazzi. Era la mamma di Gianmarco e Maria Sole, rispettivamente attore e regista. «Oggi se n’è andata zia Franca, la sorella di mio papà mancato 10 anni fa. E quelle parole mi tornano addosso. L’idea di non vedere più zia Franca mi sgretola», scrive la nipote Virginia Bettoja sulla sua pagina facebook. Franca Bettoja era nata a Roma il 14 maggio 1936.

Franca Bettoja ha esordito nel mondo del cinema nel film «Un palco all’opera» (1955) seguito da «L’uomo di paglia» (1958) di Pietro Germi. Il personaggio di Rita, da lei interpretato, le valse la nomination alla Grolla D’oro come miglior attrice protagonista. Ha poi lavorato nella serie televisiva La pisana (1960) e nel 1962 è stata candidata al Nastro d’argento migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film «Giorno per giorno, disperatamente» del premio Oscar Alfredo Giannetti. Nel 1963 recitò accanto a Vincent Price nel film «L’ultimo uomo sulla terra», considerato una pellicola cult che ha ispirato molti altri film di genere negli anni a venire. Ha poi preso parte a film con registi importanti come Ettore Scola, con cui girò «Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?» (1968), e Marco Ferreri, che la diresse in «Non toccare la donna bianca» (1974).

Nel 1972, ecco il matrimonio con Ugo Tognazzi con cui girò Il fischio al naso, da lui diretto nel 1967, e dal quale aveva già avuto due figli, Gianmarco (1967) e Maria Sole (1971). L’ultima sua apparizione sul grande schermo risale al 1993 in «Teste rasate» di Claudio Fragasso, dove recita la parte della madre del personaggio interpretato dal figlio Gianmarco.