Sanremo 2025, le novità di Carlo Conti: nuove proposte, big e votazioni

20 agosto 2024 a

a

a

Il ritorno delle Nuove Proposte, 24 Big in gara e modifiche al sistema delle votazioni. Queste le principali novità del Festival di Sanremo targato Carlo Conti. L'ormai storico volto Rai, infatti, nella sua qualità di direttore artistico e conduttore, ricomincia da quattro dopo i suoi tre Festival vincenti (edizioni 2015/2016/2017). Il Regolamento della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo - che andrà in onda, in diretta su Rai 1, dall’11 al 15 febbraio 2025 - è da oggi online.

Ballando con le Stelle, cast olimpico: Milly "pesca" tre atleti da Parigi 2024

Che cosa dobbiamo aspettarci? Innanzitutto il ritorno delle Nuove Proposte (4 artisti in gara che si contenderanno il titolo). I Big a calcare il palco del teatro Ariston saranno 24. Le votazioni della serata delle «Cover» (in cui i campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale) non influiranno sulla vittoria finale del Festival, determinando solo la Cover vincitrice; nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l’ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover); confermata la Giuria delle Radio.

Nel cast scelto da Milly un campione delle Olimpiadi: chi è

Dopodiché, riproposizione delle 5 canzoni finaliste e nuova votazione - con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione in serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), così come risultante nella classifica generale parziale stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni/Artisti e quindi una classifica finale delle stesse 5 canzoni/Artisti, così da incoronare il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Queste alcune delle più rilevanti novità del regolamento di Carlo Conti, che non cambia la sua filosofia: la musica, le canzoni al centro dello spettacolo e la ricerca di talenti, in un dinamico e divertente show televisivo. Lo slogan dei festival resta lo stesso: «Tutti cantano sanremo!».