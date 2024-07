Power hits estate di Rtl102.5: il cast “spifferato” da Giuseppe Candela

Francesco Fredella 29 luglio 2024 a

Tempo di tormentoni. Giuseppe Candela, penna di Dagospia, informatissimo su quello che accade in tv e in radio, stamattina lancia i nomi del cast completo del Power hits estate di RTL102.5.

Il 3 settembre tutti gli artisti più amati saranno all'Arena di Verona per il Power Hits Estate di Rtl 102.5, "l'ottava edizione sarà condotta da Paola Di Benedetto e Matteo Campese”, scrive su Dagospia. Poi svela in anteprima il cast completo dei cantanti dello show: Alessandra Amoroso e Big Mama, Annalisa e Tananai, Tony Effe e Gaia, Geolier, Capo Plaza, Coma Cose, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Gigi D'Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Fedez ed Emis Killa, Noemi, Angelina Mango, Alfa, Paola&Chiara, The Kolors, Anna, Articolo 31, Boomdabash, Bnkr44, Rose Villain e Sophie and the Giants.

Candela parla anche dell’arrivo di Ambra Angiolini, che dal 26 settembre sarà alla conduzione di W l’Italia con Angelo Baiguini, storica voce della prima radio d’Italia fondata da Lorenzo Suraci.