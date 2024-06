Ultimo spiazza i fan allo Stadio Olimpico. L'annuncio dal palco con la fidanzata

Carmen Guadalaxara 25 giugno 2024 a

Durante l'emozionante ultima serata, dei tre sold out, allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno rivelato ai fan che diventeranno presto genitori. La notizia, che già si era diffusa alcune settimane fa, è stata confermata quando Jacqueline, figlia di Heather Parisi, è apparsa sul palco in un elegante abito aderente azzurro che metteva in risalto la sua gravidanza. In mezzo all'entusiasmo del pubblico, Ultimo ha dedicato a lei la dolce melodia di "Quel Filo Che Ci Unisce" (che da sempre canta per la compagna) e ha chiesto ai 60mila di accendere le luci e poi ha baciato il ventre della compagna.

È bastata, infatti, mezz’ora di apertura delle vendite per polverizzare 100mila biglietti per Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… Anche la prossima estate, infatti, sarà live per il cantautore romano che, nonostante le recenti dichiarazioni in cui parlava di uno stop, ha annunciato il nuovo tour. "Avevo detto che mi sarei fermato – ha dichiarato durante il live – ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato. E allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”. E via, allora, per la quarta estate negli stadi, dal 29 giugno al 23 luglio 2025, con appuntamenti a Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari. Sempre in occasione della tripletta all’Olimpico, Ultimo ha ricevuto la targa Siae per il brano Alba, consegnata dal Direttore Generale Matteo Fedeli. “SIAE è orgogliosa di omaggiare Ultimo per la potenza evocativa della sua musica e delle sue performance dal vivo, capaci di risvegliare le coscienze e infondere coraggio”, questa la motivazione.