Cannes, Palma d'oro ad "Anora". Premiata Gascon, prima volta per un'attrice transgender

A sorpresa e contro ogni pronostico la Palma d’Oro della 77esima edizione del Festival di Cannes va alla commedia "Anora" di Sean Baker. La giuria presieduta da Greta Gerwig (regista di "Barbie") ha assegnato il premio per il miglior film alla divertente commedia del regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico statunitense attivo nel cinema indipendente.

La cerimonia di chiusura della 77esima edizione del Fetsival di Cannes è iniziata con il creatore di "Guerre stellari" George Lucas che ha sfilato sul tappeto rosso mentre si preparava a ricevere una Palma d’Oro onoraria, la seconda dopo quella assegnata in apertura a Meryl Streep. La giuria presieduta da Greta Gerwig ha assegnato il premio per la miglior attrice a ben quattro interpreti a pari merito: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez (nella foto) tutte per il film "Emilia Perez" di Jacques Audillard. Karla Sofìa Gascòn, che ha iniziato la sua transizione di genere all’età di 46 anni, è la rivelazione di questo film in cui interpreta il ruolo principale, quello di una trafficante di droga che si sente profondamente donna e cambia genere. È la prima attrice transgender a vincere questo premio.

È Jesse Plemons per "Kinds of kindness" di Yorgos Lanthimos a vincere la Palma d’Oro come migliore attore, È andata a Miguel Gomes per "Grand Tour" la Palma d’Oro per la Migliore regia del Festival di Cannes.