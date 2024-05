Rai, Del Noce e lo sciopero che non va: “Mai vista una spaccatura così. Nessuno scandalo”

07 maggio 2024 a

Spaccatura in Rai sullo sciopero indetto da Usigrai, che alla fine è stato un flop rispetto alle adesioni delle stesse mobilitazioni del passato. A commentare la vicenda ci ha pensato Fabrizio Del Noce, giornalista ed ex direttore di Rai1, intervistato da Il Giornale: “Non ha mai assistito a una spaccatura così clamorosa all’interno dei giornalisti Rai. Non vedo alcuna deriva, semmai la vedevo prima quando per dieci anni c’è stata un’occupazione da parte della sinistra che non era neppure legittimata dalle elezioni. E poi vedo tutti i giorni in tv la segretaria del Pd Schlein. Io non vedo scandali. Anzi mi sembra che lo sciopero indetto avesse più che altro ragioni politiche”.

“Vedo - prosegue ancora Del Noce - un riequilibrio rispetto a una situazione precedente che era a senso unico verso sinistra. E non vedo nessuna minaccia alla democrazia o pericolo di deriva ‘ungherese’, come viene paventato. Ai mie tempi non si era mai arrivati a una conflittualità così alta all’interno delle redazioni, nonostante le critiche fortissime”. Del Noce dà poi un sonoro ceffono alla sinistra, che in passato “si occupava dei problemi reali del Paese mentre oggi corre dietro all’elettorato radical chic, al politicamente corretto dimenticandosi dei lavoratori, degli operai e dei veri problemi come l’enorme disuguaglianza che dilaga nel mondo”.