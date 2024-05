Le Iene, il monologo di Marcello Cesena: "Quando ti dicono che sei sbagliato..."

01 maggio 2024 a

"Quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti: vuol dire soltanto che ti hanno notato". Il monologo di Marcello Cesena a Le Iene ha commosso il web ed è già virale sui social. L'attore e comico, fondatore del gruppo Broncoviz insieme agli amici Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano, è stato tra i protagonisti della puntata di martedì 30 aprile del programma di Italia 1.

Il testo dell'intervento: "Ho 5 anni quando mia madre mi dice che mi cercano per interpretare Mastroianni bambino a teatro. È uno scherzo naturalmente, ma ci casco come una pera, divento PAZZO e mi metto a urlare che sarei stato Mastroianni, e le maestre dell’asilo, preoccupate, convocano mia mamma. A vent’anni provo a entrare in una scuola di recitazione, . e alla fine del provino sento qualcuno che dalla platea dice:“Ma dove vuoi andare con quella voce assurda?!” È come se mi avessero sparato. Torno a casa, crollo in depressione. Tre giorni dopo mi telefonano: sono ammesso alla scuola. Giuro, non ho mai capito cosa è successo. Alla fine del secondo anno mi chiama il mio insegnante e dice che la mia voce in teatro non funziona. Che io non funziono. Seconda fucilata.

Una settimana dopo, sempre lui, inspiegabilmente mi scrittura in un suo spettacolo. Debuttiamo, ma la mia parte è piccola, e capisco subito che sul palcoscenico sono praticamente invisibile. Così, visto che interpreto un tisico, decido che i tisici sono verdi e comincio a truccarmi la faccia color verde mela, con in più la solita voce assurda. Giorgio Albertazzi una sera vede lo spettacolo e chiede chi sia quel pazzo che recita truccato come Kermit la rana. Mi fa un provino e mi sceglie per fare il coprotagonista di Enrico IV di Pirandello, uno dei suoi maggiori successi. Da allora è sempre andata così: Sei troppo alto, sei troppo magro, hai la voce troppo assurda, …e poi mi davano il ruolo. Se davvero ho capito una cosa del mio lavoro, è questa: quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti. Vuol dire solo che ti hanno notato. Oh Madre!!"