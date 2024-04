Ciao Maschio, boom di ascolti per De Girolamo: "Una delle puntate più viste"

21 aprile 2024 a

Cresce ancora il programma di Nunzia De Girolamo, "Ciao maschio", che conquista il 13% di share e quasi 800.000 telespettatori medi. È andata in onda ieri sera la seconda puntata stagionale del salotto al maschile arrivato alla sua quarta stagione. L'appuntamento, che aveva come ospiti e protagonisti gli attori Walter Nudo e Roberto Farnesi e il giornalista e direttore de Il Tempo Tommaso Cerno e che approfondiva il tema dell’amore e delle sue regole, ha avuto picchi di ascolti del 16,5%. È, in termini di telespettatori, sul podio delle puntate più viste.

D'altronde ce lo aveva anticipato De Girolamo stessa, che nell'intervista concessa ha descritto Ciao Maschio come una trasmissione molto nelle sue corde. "Il programma nasce così. Nessun cambiamento nella formula e nelle interviste. Ma il mio sogno è portarvi persone comuni, professionisti in vari settori della società che non siamo però noti al grande pubblico", ha confessato, anticipando poi: "Spero di poterlo realizzare. Ciao maschio, dopo le puntate attualmente in onda, ripartirà nel prossimo autunno".