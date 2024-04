Isola dei Famosi, il giallo dei video di Benigno. Luxuria: "Li ho visti e..."

19 aprile 2024 a

Francesco Benigno è escluso dall'Isola dei famosi per non meglio specificati comportamenti ritenuti inaccettabili, ma la scelta della produzione di non mostrare le immagini che li proverebbero alimenti dubbi e sospetti. Nella puntata del reality Mediaset di giovedì 18 aprile la conduttrice Vladimir Luxuria proa a scrivere la parola fine sul Benigno-gate ma la discussione prosegue sui social. Cosa avrebbe fatto l'attore siciliano lanciato da Marco Risi in "Mary per sempre" tanto da provocare l'allontanamento dall'Isola? Luxuria non lo dice e legge un comunicato in cui ribadisce che l’esclusione di Benigno è legata "ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire". C'è "un episodio in particolare" che "ha comportato il suo allentamento", un "episodio non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa, dice la conduttrice che replica indirettamente alla richiesta di Benigno di mandare in onda le clip. I video non sono stati mostrati per "non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile", ribadisce Luxuria.

Dopo aver letto il comunicato ufficiale, la conduttrice commenta: "Io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere ma non si può trascendere. E penso che il fatto che non mostriamo queste scene sia un segnale di rispetto per voi da casa. Ma che anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate". Tuttavia la versione non convince a pieno molti telespettatori che si sfogano sui social. "Se fosse Benigno nel torto mostrerebbero senza problemi i video, cosi dimostrano che ha ragione lui", scrive una utente su X in un commento affine a tanti altri.