Affari tuoi, "ho quattro figli, non ce la faccio". Moglie e marito divisi: come va a finire

Storie personali, desideri, passioni, ma anche successi e delusioni. Questo e altro emerge a ogni puntata di Affari tuoi, il game show condotto da Amadeus su Rai1. Ebbene, giovedì 21 marzo il pacco numero 4 è tra le mani di Andrea da Rovigo, concorrente del Veneto, accompagnato dalla moglie Elisa. Cosa faranno con i soldi in caso di vittoria? Tra gli obiettivi quello di comprare un camper per poter viaggiare con i quattro figli. "Quando andiamo in vacanza è difficile trovare una stanza d'albergo abbastanza capiente per tutti, così la nostra idea era quella di comprarci un camper. Questo è il primo progetto. Poi ne abbiamo tanti altri, il mutuo, la casa da ristrutturare., spiega l'uomo.

La partita corre veloce, quando pochi pacchi "pesanti" sono usciti dal gioco il "dottore" offre 40.000 euro: "Diecimila euro a figlio" ma marito e moglie rifiutano. Poi escono i pacchi 75mila e 300mila euro, alla fine tra offerte declinate e pacchi scartati sono ancora in ballo e 100mila e 200mila euro: il "dottore" torna a offrire 40mila euro. I due sposi sono irremovibile, declinano ma purtroppo esce il pacco da 200mila euro. L'ultima offerta è 30mila euro, che fare? A quel punto il colpo di scena. Elisa ha suggerito al marito: "Andiamo avanti". Ma Andrea, alquanto provato, ha spiegato: "Non ce la faccio. Se io accetto i 30mila euro e avevamo i 100mila euro non me lo perdonerà mai. Io sono realistico, ho quattro figli. Penso sia la prima volta che vado contro il parere di mia moglie, ma accetto l'offerta". Come è andata a finire? Bene, perché nel loro pacco c'erano solo 200 euro.