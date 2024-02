Sanremo 2024, la prima serata: Fiorella Mannoia spiazza Amadeus, come si presenta

06 febbraio 2024 a

Amadeus, vestito smoking bianco e nero, ha dato il via al Festival di Sanremo. In apertura il direttore artistico si è fatto il segno della croce ed è poi sceso in platea a salutare la moglie e il figlio. Sanremo «si ama, io amo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla 74/a edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, dare il via alla gara ma soprattutto a una bellissima festa, un rito collettivo, un party di 5 giorni che farà emozionare l’intero paese», ha detto il direttore artistico.

Nella prima serata sono previste tutte e trenta le canzoni in gara. Ma la prima sorpresa è Zlatan Ibrahimovic che torna all’Ariston a due anni dall’esperienza alla coconduzione per proteggere Amadeus da se stesso. «Che ci fai qui?», chiede Amadeus quando l’ex campione del Milan lo raggiunge sul palco dopo aver distribuito al pubblico in platea santini con la sua immagine. «Che ci fai tu qui?», dice Zlatan. «Quanti anni hai?», chiede l’ex calciatore. «62», risponde Amadeus. «Io 42 e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo. Sono qui per proteggerti», dice tra le risate

Ibrahimovic.

Tra le prime esibizioni quella di Fiorella Mannoia, accolta da un’ovazione al termine della sua esibizione con Mariposa. La cantante porge un fiore al direttore dell’orchestra che dà punti per il Fantasanremo (come il fatto di cantare a piedi nudi) mentre la platea le riserva un’ovazione e Amadeus sottolinea «l’amore» per una delle voci italiane più amate.