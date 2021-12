Il ritorno di Batman al cinema: il trailer del film con Robert Pattinson

27 dicembre 2021 a

Robert Pattinson, il vampiro si trasforma in pipistrello per una delle più sensuali versioni di Batman, con la donna-gatto Zoe Kravitz, figlia della star pop Lenny Kravitz e già protagonista del doppio spin off di Harry Potter, Animali fantastici e… Insomma, torna Batman alla grande nella versione scritta e diretta da Matt Reeves. Uscirà nelle sale Usa il 4 marzo e in Italia un giorno prima, il 3 marzo 2022. Oggi a sorpresa la Warner Bros ha rilasciato all'improvviso il primo eccitante trailer.

