Arisa scatena Rocco Siffredi, la foto erotica fa scattare la proposta indecente

Cosa hanno in comune Arisa e Rocco Siffredi? La stuzzicante idea del porno soft. A solleticare la fantasia è stata la cantante che, in occasione dell'uscita del nuovo album "Ero Romantica", il cui titolo doveva essere "Porno Romantica", ha pubblicato su Instagram alcuni scatti osé: burrosa, florida, intrigante e ha dichiarato che non avrebbe detto no a un film vietato ai minori.

Le dichiarazioni choc della candida interprete di “Felicità” sono giunte fino alle orecchie del pluri premio Oscar per il porno, Rocco Siffredi. Il 57enne pornodivo di Ortona ha dichiarato a mowmag.com: “Arisa è sexy a livelli surreali, personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi. Mi scrivono: ‘Speriamo che lo faccia davvero!’. Ovviamente piacerebbe loro vederla con me”. Siffredi ha confessato di avere un sogno proibito dove la protagonista è Rosalba Pippa: “Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Onestamente, per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo, senza far vedere le penetrazioni in video. Così sarebbe fantastico e troveremmo sicuramente un accordo che vada bene per entrambi”. E ci fermiamo qui. Per non incappare nella censura.In attesa di una replica dell'ironica e autoironica Arisa.

