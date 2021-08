Cristina D'Avena, il bikini bomba a 57 anni: com'è diventata

Giada Oricchio 17 agosto 2021 a

Cristina D’Avena manda in tilt Instagram. La storica interprete delle sigle per cartoni animati e del telefilm anni '90 "Kiss me Lycia" ha postato su Instagram gli auguri di Ferragosto prorompente in un bikini rosso bordeaux sulla scogliera di Monte Carlo. Una forma fisica strepitosa che certifica come l’età sia solo un numero: 57 anni solo all’anagrafe. E infatti, tra citazioni a doppio senso su Lamù, i Puffi, Lady Oscar e Memole, i commenti sono vietati ai minori di… 10 anni.

