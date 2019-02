La Rai pensa già a Sanremo 2020: "Mai esistite le dimissioni di Baglioni"

"Non sarà un festival politico", ma "si baserà sulle canzoni". Acqua sul fuoco delle polemiche: è il leitmotiv della vigilia a Sanremo. Baglioni assicura che "nella parte dell'intrattenimento vincerà la leggerezza", la direttrice di Rai1 Teresa De Santis esclude ogni conflitto di interessi che infici la qualità e la seconda giornata del Festival della Canzone Italiana e smentisce categoricamente Dagospia che avrebbe dichiarato che il direttore artistico Claudio Baglioni ha depositato, cinque giorni fa le sue dimissioni”.

La conferenza si apre con una standing ovation della sala stampa, perché oggi è il compleanno Fabrizio. “Oggi avrebbe compiuto 61 anni – commentato il Direttore di Rai Uno. Unico mio dispiacere di non aver Frizzi come colonna portante della mia Rai Uno. E’ un Festival. Il Direttore è tornato a parlare della nostra produzione musicale e culturale - ha detto - vive anche di contiguità", anzi spesso ne deve "fare tesoro: attraverso rapporti amicali si possono ottenere artisti che altrimenti non si sarebbero avuti. Questo non vuol dire che non ci debba essere una coscienza tale da far sì che venga favorita la qualità". E Baglioni, sottolinea, ha "una coscienza molto forte" e "non ha bisogno di chissà quali sovvenzioni o giochi di potere". Baglioni - ha sottolineato ancora De Santis - ha 50 anni di storia e un profilo internazionale e non penso che voglia buttare alle ortiche questa esperienza per finire nelle strettoie di chissà quali oscure macchinazioni e veder denigrare la sua arte. Baglioni non ha bisogno di chissà quali sovvenzioni né di chissà quali giochi di potere. Credo che non ci sia altro da aggiungere da questo punto di vista".

Al via questa sera la kermesse. Claudio Fasulo, vicedirettore di RaiUno, ha spiegato la formula generale del Festival. Si parte questa sera alle 20.45 con i primi big in gara e le prime votazioni, così ripartite: 30% sala stampa, 30% giuria demoscopica e 40% televoto. I superospiti di stasera sono Andrea Bocelli col figlio Matteo e Claudio Baglioni, Giorgia, Piefrancesco Favino (che si esibirà in una performance con Virginia Raffaele ndr.) e Claudio Santamaria che omaggerà il Quartetto Cetra. La serata durerà fino alle ore 1.15 circa. Infine Giorgia, che nella sua carriera ha vinto il Festival nel 1995 con il celebre brano “Come Saprei”, per il quale si aggiudicò anche il Premio Mia Martini.

La linea passerà di diritto al “Dopo Festival” condotto da Anna Foglietta e Rocco Papaleo. “Canteremo insieme, sarà molto stimolante – ha spiegato Anna Foglietta nel nostro “The dark side of Sanremo”. Definire Rocco Papaleo in una parola? Senza dubbio, un generoso. Nel nostro piccolo – aggiunge Papaleo- vogliamo affermare la trasversalità come capacità di fare più cose. Chi ha detto che un attore non può cantare? In passato sono sempre stato bocciato da Sanremo come cantautore, come premio di consolazione mi hanno affidato il Dopofestival, che invece è il premio più grande dal punto di vista espressivo”. Alla conduzione anche Melissa Greta Marchetti che confessde santisa di essere emozionata.