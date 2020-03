Enrico Falck è il nuovo presidente di Fondazione Sodalitas

Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - Enrico Falck, 44 anni, presidente di Falck Renewables Spa è il nuovo presidente di Fondazione Sodalitas, network di imprese impegnate nella responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità. È stato nominato dal Consiglio di Fondazione e succede ad Adriana Spazzoli, scomparsa lo scorso novembre. Enrico Falck ha maturato la sua esperienza professionale nel settore economico-finanziario presso alcuni gruppi industriali italiani e società di consulenza internazionali per poi entrare nel 2004 nel Gruppo di famiglia, fino ad assumere la presidenza di Falck Renewables nel 2014.

Falck Renewables fa parte del gruppo di imprese che fin dagli inizi hanno accompagnato insieme ad Assolombarda il percorso di Sodalitas, nata 25 anni fa nel 1995. “Stiamo vivendo un’epoca di cambiamenti profondi in cui la sostenibilità è il nuovo paradigma e, mai come oggi, ci si aspetta un impegno concreto ed efficace delle imprese per costruire un futuro di sviluppo e benessere diffuso”, ha dichiarato Enrico Falck.

La Fondazione Sodalitas, ha spiegato il neo presidente, "è stata la prima organizzazione in Italia a promuovere la responsabilità sociale d’impresa e ormai da 25 anni rappresenta un riferimento per le imprese sui temi della sostenibilità. Anche grazie a Fondazione Sodalitas sono davvero tante oggi le imprese del nostro Paese, grandi e piccole, che hanno deciso di investire nella sostenibilità come fattore di crescita e competitività e, al tempo stesso, di sviluppo della società nel suo complesso".

"La sfida ora - ha concluso Enrico Falck - è quella di far crescere ancora di più e rendere riconoscibile questo movimento di imprese, puntando sulla realizzazione di partnership di valore con istituzioni, Terzo Settore, scuola e università per generare valore sociale condiviso e promuovere concretamente uno sviluppo sostenibile e inclusivo a favore della comunità”.