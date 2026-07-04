Incendio Pineta Sacchetti: muro di fuoco e Roma Ovest sotto una nube di fumo

Massimiliano Gobbi 04 luglio 2026 a

a

a

Inferno di fuoco al Pineto, fiamme alte dieci metri in via di Pineta Sacchetti, Roma Ovest soffoca nel fumo. Un vasto incendio sta devastandi la vallata tra il Parco del Pineto, Valle Aurelia e via di Pineta Sacchetti. Evacuazioni precauzionali, strade chiuse e un elicottero in volo. L'allarme è scattato poco dopo le 14. In pochi minuti una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha avvolto Roma Ovest mentre fiamme alte fino a dieci metri divoravano una vasta porzione di vegetazione tra via della Pineta Sacchetti, il Parco del Pineto e la vallata che si estende fino a Valle Aurelia. Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile e un direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), impegnati a coordinare un intervento particolarmente complesso. Il forte vento ha infatti alimentato il fronte del fuoco, costringendo i soccorritori a operare contemporaneamente su più lati dell'incendio per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

La nube di fumo ha rapidamente invaso gran parte della zona nord-occidentale della Capitale. È stata chiaramente visibile da piazzale degli Eroi, dalla via Olimpica e perfino da diversi quartieri distanti chilometri dal rogo. L'odore acre di bruciato ha raggiunto anche via Candia, mentre numerosi residenti hanno assistito con preoccupazione all'avanzare delle fiamme. Momenti di apprensione anche nei pressi della fermata Cipro della metropolitana, dove il fumo ha invaso le strade sorprendendo decine di turisti e passanti. A Valle Aurelia i palazzi sono stati avvolti dalla nube nera, mentre il fuoco, sospinto dalle raffiche di vento, ha ripreso vigore più volte rendendo ancora più difficili le operazioni di spegnimento.

Per contenere l'emergenza è stato impiegato anche un elicottero antincendio, mentre le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura delle principali strade di accesso all'area. Alcuni residenti sono stati fatti allontanare in via precauzionale per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Roghi che negli ultimi anni hanno colpito la stessa area verde del Pineto, una delle più importanti riserve naturali della Capitale, più volte devastata dalle fiamme durante le estati segnate da caldo estremo e vento.

Intanto, mentre Roma combatte con l'ennesima emergenza incendi, dal Dipartimento della Protezione civile arriva una notizia che fotografa la pressione sul sistema antincendio nazionale. Alle 15 sono decollati dall'aeroporto di Ciampino due Canadair della flotta aerea dello Stato diretti in Portogallo per contribuire alle operazioni contro i vasti roghi che stanno interessando l'area di Vouzela. L'Italia dispone complessivamente di 19 Canadair, ma con i due velivoli impegnati all'estero quelli immediatamente disponibili sul territorio nazionale scendono a 17, in un momento in cui anche il nostro Paese è alle prese con una stagione estiva già segnata da numerosi incendi.