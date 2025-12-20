Ragazzo accoltellato dopo una lite: è grave. Tre arresti per tentato omicidio

Foto: Ansa

Pina Sereni 20 dicembre 2025

Sono tre le persone fermate per il tentato omicidio di un ragazzo di 25 anni, trovato ferito da numerose coltellate dal fratello in un palazzo di via Emilia, al Trullo, quartiere della periferia ovest di Roma. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo. A quanto si apprende, i carabinieri erano già intervenuti due volte nella notte: una prima alle 19:30 per dei danneggiamenti al portone di una palazzina, poi verso le 5 del mattino per due veicoli dati alle fiamme. Due ore dopo, il giovane è stato trovato accoltellato; lo stesso 25enne, originario del Montenegro, sarebbe già stato soccorso ieri sera per una ferita alla testa. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. A quanto si apprende due dei tre arrestati sono padre e figlio.