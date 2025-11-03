Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio estratto vivo, un altro da salvare

Foto: Il Tempo

La Torre dei Conti a via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata durante alcuni lavori di restauro. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale, i carabinieri di Piazza Venezia e i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. Sono due gli operai estratti vivi dalle macerie (per loro traumi lievi e rifiuto di andare in ospedale), un terzo operaio si trova ancora sotto le macerie ma è vigile e risponde ai vigili del fuoco. Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto dopo il crollo e sono ora in sicurezza. L'operaio di 64 anni è stato estratto dalle macerie e trasportato in codice rosso e con diversi politraumi all'ospedale San Giovanni. Presenti a Largo Corrado Ricci 37 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Poco prima delle 13 c'è stato poi un secondo crollo, che ha riguardato i solai della Torre. Una nube di fumo e polvere ha avvolto la struttura mentre i vigili del fuoco stavano tentando di estrarre l'altro operaio rimasto incastrato sotto le macerie. La Polizia ha fatto allontanare i presenti dai pressi.

Il restauro, allestimento, recupero strutturale, messa in sicurezza e salvaguardia della Torre dei Conti e della sua parte ipogea hanno come struttura referente la Sovrintendenza Capitolina. L'importo attribuito è 6.900.000 euro con fondi Pnrr. Durata del progetto: dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2026. "Gli interventi saranno propedeutici alla valorizzazione del bene e alla sua fruizione da parte del pubblico (cittadini e turisti), in particolare come sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e Centro Servizi dell'Area Archeologica Centrale", è riportato nel promemoria del sito del Comune di Roma. "Dal 2006 (anno dello sgombero degli uffici pubblici) la Torre, infatti, non è stata più utilizzata né manutenuta, motivo per il quale essa versa in uno stato di totale abbandono, causa del suo degrado sia all'esterno che all'interno".

La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta in relazione al crollo di una porzione della torre. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio con il pm di turno Mario Dovinola, si procede al momento per l'ipotesi di lesioni colpose. Sul posto è in corso il sopralluogo della polizia giudiziaria della sezione specializzata in materia di infortuni sul lavoro. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. I pm capitolini disporranno una consulenza per accertare la causa del crollo.