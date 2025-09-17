ProPal assaltano un bar con bottiglie e fumogeni. Panico all'Esquilino

Foto: LaPresse

Luigi Frasca 17 settembre 2025 a

a

a

Si alza ancora il livello della violenza politica. E, come spesso accade, a rimetterci sono i normali cittadini, i lavoratori o, persino, degli ignari avventori di un bar. Ieri, durante il corteo Pro Palestina andato in scena a Roma, un gruppo di manifestanti ha assaltato un bar su via Lanza, in zona Esquilino, con lanci di bottiglie, sassi e fumogeni, danneggiando pesantemente i vetri della porta d'ingresso e altri arredi del locale. Il motivo? Secondo quanto raccontato dai presenti e dagli stessi titolari del bar Carré Monti, i ProPal avrebbero iniziato di punto in bianco "ad aggredire verbalmente chi era in quel momento seduto fuori dal bar e anche la mia socia". "Successivamente - prosegue il racconto - hanno accusato i presenti di non aver partecipato al corteo e, alla fine, hanno iniziato a lanciare di tutto, bottiglie e fumogeni".

Al momento si presume che il locale sia stato preso di mira in quanto frequentato assiduamente dai militanti di Casa Pound, la cui sede si trova a poca distanza dal bar. I titolari, intanto, hanno sporto denuncia contro ignoti.