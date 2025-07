Lavinio, azzannati dal rottweiler della nonna: gravi fratelli di 8 e 10 anni

01 luglio 2025 a

Momenti di paura questa mattina a Lavinio, localita' balneare in provincia di Roma, dove due fratelli di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un cane rottweiler nel giardino di una villetta. Il cane, appartiene alla nonna dei bambini ed era rinchiuso all'interno di un'area recintata, ma e' riuscito a scavalcare lo steccato e a raggiungere i piccoli, aggredendoli. Entrambi i bambini hanno riportato ferite e sono stati elitrasportati in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma. Secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio e il rottweiler e' stato preso in custodia dal Servizio sanitario veterinario.