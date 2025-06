Municipio III, guasto alla rete idrica: Bufalotta senz'acqua. Le vie interessate

24 giugno 2025 a

Sveglia senz'acqua per i residenti della Bufalotta. Acea Ato 2 fa sapere che martedì 24 giugno c'è stata una "sospensione idrica improvvisa" dovuta a un "guasto sulla rete idrica in via della Bufalotta 548". "Oggi martedì 24 giugno si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua", spiega il gestore. Ecco le vie del Municipio III interessate: via della Bufalotta, via di Tor San Giovanni, via della Marcigliana, via Carmelo Bene e zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con 4 autobotti sarà disponibile presso: via Giulio Antamoro, via Cesare Zavattini, via Vincenzo Marmorale, via Carmelo Bene angolo via Alberto Lionello. "Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116 - si legge in una nota di Acea Ato 2 che si scusa per il disagio - Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335".