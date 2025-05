Angelo Giuliani, assolto l'ex capo dei vigili: "Normali sponsorizzazioni. Non ci fu corruzione"

R.C. 07 maggio 2025 a

L'ex comandante della polizia locale di Roma Capitale, Angelo Giuliani, è stato assolto dai giudici della terza sezione penale, presieduti dal magistrato Maria Clementina Forleo, della Corte d’appello di Roma, con la formula piena «perché il fatto non sussiste». L’accusa contestata all’ex capo dei Caschi bianchi, che lo portò agli arresti domiciliari, era quella di corruzione e gli era stata contestata nel periodo in cui Giuliani era anche il presidente pro tempore del Gruppo sportivo della Municipale ed era relativa ad alcune sponsorizzazioni che l’accusa aveva ritenuto illecite. Assolti, insieme a Giuliani, anche l’imprenditore Angelo Cacciotti, Giovanni Scognamiglio e Iano Santoro. Scrivono i giudici nelle sette pagine delle motivazioni della sentenza di assoluzione: «Il compenso per l’ipotizzato atto contrario ai doveri di ufficio non assume quindi la natura di compenso indebito e il "valore" per il pubblico ufficiale derivante da tale compenso non solo non è stato provato, ma non è stato neanche contestato in maniera chiara e precisa.

Inoltre, la difesa ha fornito prova documentale circa l’erogazione delle medesime sponsorizzazioni anche in un periodo successivo alla cessazione dell’incarico da parte del Giuliani, il che dimostra ancora una volta che si trattava di sponsorizzazioni che per prassi consolidata la SA erogava agli enti pubblici con i quali intratteneva rapporti di lavoro, al di fuori di un collegamento certo e diretto con l’atto amministrativo che si assume contrario ai doveri di ufficio. Ne consegue che gli imputati devono essere mandati assolti con ampia formula liberatoria».