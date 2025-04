Roma, ragazzino di 13 anni gravissimo: "Ferita di arma da fuoco alla testa"

06 aprile 2025 a

È in gravissime condizioni il ragazzino di 13 anni ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco nel quartiere San Paolo, a Roma. Il minorenne, in pericolo di vita, è stato subito trasportato all’ospedale San Camillo in prognosi riservata. I fatti sono avvenuti intorno alle 23 di ieri sera. In casa, è stata trovata una pistola regolarmente denunciata, non è escluso possa trattarsi di un’incidente. Al momento sta indagato sul caso la squadra mobile e il commissariato di San Paolo.

Era in casa con il padre

A quanto apprende l’Adnkronos, quando il 13enne è stato ferito alla testa da un colpo d’arma da fuoco, era solo in casa con il padre, in quel momento in un’altra stanza.

I poliziotti del commissariato San Paolo sono giunti intorno alle 23 di sabato 5 aprile all'ospedale San Camillo, contattati dal posto di polizia presente nel nosocomio. La segnalazione indicava il ricovero di un giovanissimo ferito alla testa. Il ragazzino è in condizioni gravissime e in prognosi riservata.