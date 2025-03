Festa del papà vietata alla scuola materna, la protesta: "Ideologia sulla pelle dei bambini"

proteste ed esposti

20 marzo 2025 a

a

a

Colpo di spugna in nome della dittatura del politicamente corretto: Festa del papà cancellata in una scuola materna di Roma "per tutelare i bambini che non hanno la classica famiglia”. Il caso è esploso all’Ada Negri di via Latina 303 nel VII Municipio, bel quartiere sul Parco della Caffarella. Ebbene, come riporta il Corriere della sera, nelle chat dei genitori circa 200 bambini dell'asilo giorni fa è arrivato il messaggio che annunciava che per "decisione del coordinatore pedagogico e del collegio dei docenti non si faranno biglietti per la festa del papà e della mamma, per tutelare i bambini che non hanno la classica famiglia”. Apriti cielo. La maggior parte dei genitori ha iniziato a protestare ma niente da fare, ieri niente lavoretti per il papà, biglietti o disegni.

Alcune maestre spiegano che in classe c'è stato un momento dedicato alla ricorrenza, ma senza biglietti o regali. I genitori hanno iniziato una raccolta di firme a corredo di un esposto - che finirà al ministero dell’Istruzione - per chiedere che le ricorrenze siano ripristinate in tutte e per tutto.

Gli esponenti della Lega Angelo Valeriani e Maurizio Politi denunciano il "furore ideologico" sulla "pelle dei bambini" per "garantire la presunta inclusione delle famiglie arcobaleno". La coordinatrice della scuola, Maria Cristina Liberi, dal canto suo ha detto di aver applicato linee guida comunali che il Campidoglio, tuttavia, ha negato.