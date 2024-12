Elezioni Roma, fonti del Viminale: "Nessuna proroga". Gasparri: "Mandato di 5 anni"

07 dicembre 2024 a

Fonti del Viminale hanno fatto chiarezza rispetto a quanto scritto oggi, su Repubblica, in merito alle prossime elezioni comunali di Roma. "Si svolgeranno nella primavera del 2027 e quindi, di fatto, la consiliatura di Roberto Gualtieri durerà cinque anni e mezzo anziché cinque. Proprio come accaduto alla giunta Raggi per effetto dei decreti sul Covid", si legge nell'articolo dell'edizione odierna del quotidiano. La circolare sul voto dei Comuni ha, in realtà, una funzione puramente esplicativa in merito alle norme vigenti ed è stata diramata per rispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute al dipartimento competente, fanno sapere dal Viminale. Non si tratta, dunque, di un'iniziativa che modifica il quadro delle scadenze o delle regole elettorali nè rappresenta una proroga delle consiliature su cui si potrà eventualmente pronunciare il livello politico in Parlamento.

Roberto Gualtieri e altri sindaci non avranno dunque proroghe e si voterà allo scadere dei cinque anni, cioè a settembre 2026. Sul caso si è espresso Maurizio Gasparri: “Bene fanno le fonti del Viminale a chiarire che la circolare sulle date delle elezioni dei comuni che votarono a causa del Covid nell'autunno del 2020 e del 2025 è soltanto la presa di atto di un aspetto burocratico. Saranno poi le forze politiche ed il parlamento a decidere quando si deve votare. Sarebbe singolare regalare mezzo anno in più di legislatura ai sindaci di alcune città. Sarebbe in contrasto con la durata del mandato di cinque anni", ha dichiarato.

"Sarà il parlamento con una legge a dover intervenire per garantire che il mandato di un sindaco duri cinque anni e non cinque anni e mezzo. Sarebbe una scelta sorprendente. I prefetti prendono atto delle norme vigenti. Il parlamento fa da custode dei principi della democrazia. E il mandato dei sindaci dura e durerà anche in questi casi cinque anni. Senza mesi e mesi regalati a nessuno di qualsiasi parte sia”, ha aggiunto il responsabile nazionale Enti Locali dí Forza Italia.