Fiumicino, paurosa esplosione in una casa: donna estratta viva dalle macerie

Massimiliano Gobbi 16 novembre 2024

Hanno scavato per circa un’ora per poi salvare e liberare una donna dalle macerie. È quanto accaduto oggi a Fiumicino a seguito di un’improvvisa esplosione avvenuta all’interno di una casa al civico 26 di via delle Quattro Casette, all'altezza di via del casale di Tragliatella a Torrimpietra. Un forte boato, sentito a chilometri di distanza, che ha mandato nel panico tutti i residenti della periferia Fiumicino che hanno mandato il tilt il numero unico delle emergenze 112.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con diverse squadre di Cerveteri e Bracciano, oltre ai Crrc, una squadra di Civitavecchia e il Gos dalla Pisana. I vicini, infatti, avrebbero sentito le urla e lanciato l'allarme. Presenti anche i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e pattuglie degli agenti di polizia locale. E così, intorno alle ore 14:15 di oggi, una task force di pompieri è riuscita a estrarre la signora, liberandola dai calcinacci. La donna di 62 anni è poi stata affidata alle cure dei sanitari del 118. È apparsa cosciente, anche se in stato di forte shock. Occorre ora appurare quali tipo di ferite abbia riportato durante il crollo. La donna è stata trasportata con eliambulanza al Policlinico Gemelli.

L’esplosione è avvenuta pochi minuti prima delle ore 13, presumibilmente quando la signora, che era sola in casa, stava cucinando. Si presuppone quindi che l’esplosione sia dovuta a una fuoriuscita di gas gpl. “Grazie alle operazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto che hanno, con estrema attenzione e cautela ricavato un varco tra le maceria, la donna è stata recuperata ed estratta viva” – ha dichiarato Riccardo Ciofi dal sindacato dei vigili del fuoco Fns CISL di Roma Capitale e Rieti - la donna era sotto le macerie a circa 5 metri dall’ingresso dell’abitazione. Dall’esterno si sentivano le sue urla.

Le squadre provenienti dalle sedi di Cerveteri e Bracciano hanno operando incessantemente sul posto per cercare di tirarla fuori attivandosi con estrema celerità ed immediatezza. Vista l'emergenza sono stati inviati dalla sala operativa anche le squadre speciali usar, i gos con gli escavatori, l’auto gru da civitavecchia, il tutto coordinato dal capo turno provinciale e dal funzionario di guardia. Le cause sono ancora da accertare, ma certamente, si presuppone sia stata una esplosione dovuta ad una fuoriuscita di gpl".