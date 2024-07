Terme di Caracalla, concerto della banda musicale della Polizia di Stato: la diretta video

29 luglio 2024 a

a

a

Questa sera alle ore 21.00, nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla , in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, terrà un concerto alla presenza del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. L’evento musicale sarà presentato da Milly Carlucci e vedrà alternarsi sul palco il tenore Vittorio Grigolo, il soprano Ilaria Della Bidia, la cantautrice Silvia Nair, il violinista Giuseppe Gibboni, l'artista Agostino Penna e il quartetto Le Divas.

A questo link e nel player qui sotto la diretta video ell'evento.

In platea anche la Nazionale Paralimpica di nuoto con i suoi 28 atleti 12 dei quali appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, per ricordare gli “Stoke Mandeville Games”, prima competizione per atleti in sedia a rotelle avvenuta il 29 luglio 1948, in occasione della cerimonia di apertura della XIV Olimpiade.

Saranno presenti anche i Commissari del 112° Corso che hanno terminato il corso di formazione e tra pochi giorni raggiungeranno le sedi di servizio e poiché la musica è anche volano di amicizia ,solidarietà e inclusione saranno ospiti della Polizia di Stato 300 ragazzi delle Associazioni e Onlus 300 ragazzi delle Associazioni e Onlus : AIPD- ROMA: (amici associazione italiana persone down); FILIPPIDE; IL TAMBURO ONLUS; OLTRELOSGUARDOONLUS-ROMA; ASP.S.ALESSIO: (disabili visivi); LOCANDA DEI GIRASOLI; A.I.A.S. NAZIONALE (associazione italiana assistenza spastici); ASSOCIAZIONE JUPPITER – DESTINAZIONE CAPO NORD; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA .

Durante la serata sarà conferito il titolo di “poliziotto ad honorem” a Tano Grasso, Presidente e fondatore della FAI – Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane, da sempre impegnato nella lotta al racket e all’usura con la sua associazione fondata nel 1991; all’Avvocato Francesca Di Maolo, Presidente Istituto Serafico di Assisi, ente che promuove e svolge attività di assistenza socio sanitaria in favore di bambini e giovani con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Gli insigniti riceveranno il prestigioso riconoscimento in quanto nella loro attività sono guidati dai valori dell’amicizia, della solidarietà e inclusione, gli stessi che ispirano la Polizia di Stato.