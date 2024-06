Roma, scontro tra auto e moto sul Gra: perde la vita un centauro 27enne

Massimiliano Gobbi 25 giugno 2024 a

Si scontra con un'auto e perde il controllo della moto, morto centauro di 27 anni. È successo questa mattina sul Grande Raccordo Anulare nel tratto compreso tra Selva Candida e Pisana dove - per cause ancora tutte da accertare - è morto un centauro di 27 anni a seguito di una caduta rovinosa dal suo veicolo a due ruote. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Uno scontro violento con un'auto che gli è costato la vita. Secondo le informazioni apprese, il motociclista era in sella alla sua moto e stava percorrendo il Raccordo in carreggiata esterna quando, per cause non note, avrebbe preso in pieno una vettura per poi cadere sull'asfalto.

Un impatto violento all'altezza del chilometro 11.7 con la moto in fiamme. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito alla drammatica scena dell'incidente contattando il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, il personale Anas e agenti della polizia stradale della polizia di stato al lavoro per i rilievi di rito e gestire la viabilità. La circolazione, come fa sapere l'Anas, è stata chiusa al traffico lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, nel tratto tra Selva Candida e Cassia per poi essere ripristinata a metà mattinata. Inevitabili i disagi alla circolazione.