Cassia, schianto in scooter contro un cinghiale: morto l'imprenditore Stefano Violati

Ha investito un cinghiale che gli ha attraversato la strada e si è schiantato sull'asfalto con lo scooter, un Sh 300, su cui viaggiava. In questa maniera, è morto dopo alcune ore di agonia, Stefano Violati, di 58 anni. L'incidente è avvenuto domenica 9 giugno alla 21 in via Santa Cornelia, in zona Cassia. L’uomo era in sella allo scooter quando, seconda una versione su cui stanno ancora indagando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, avrebbe impattato contro l’animale che gli ha attraversato improvvisamente la strada, cadendo rovinosamente dal mezzo.

In gravi condizioni, il 58enne è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea in via di Grottarossa, dove nelle ore successive è deceduto per le gravi ferite. Nell’impatto è deceduto anche l’animale selvatico. Stefano Violati era figlio di Fabrizio, proprietario fino al 1987 delle Acque Ferrarelle e Sangemini. Era un imprenditore e cugino di Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta.