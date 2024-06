Tor San Lorenzo, automobile arenata sul bagnasciuga. Stupore dei presenti

Massimiliano Gobbi 01 giugno 2024 a

Auto in mare rinvenuta dai bagnanti di Tor San Lorenzo. È successo nella notte, tra lo stupore di tutti i turisti che questa mattina, intorno alle 8.30, si sono ritrovati sul bagnasciuga una vettura galleggiare nelle acque del litorale romano all'altezza dello stabilimento balneare la Venere di Bikini sul lungomare dei Troiani. Si tratta di una ford Fiesta rinvenuta sul bagnasciuga senza passeggero al suo interno. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ardea, diretti dal comandante Marzia Sgrò, che in mezzo a una folla di turisti, con in ausilio un trattore hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Identificato il proprietario, resta da capire, cosa sia effettivamente successo tant'è che gli agenti sono al lavoro per individuare la dinamica e procedere con i dovuti accertamenti al fine di ricostruire l'episodio.