Sciopero taxi, esplode la protesta a Roma: fumogeni e slogan contro Uber

21 maggio 2024 a

Taxi contro Uber. Un rumoroso gruppo di tassisti, in sciopero nazionale da questa mattina alle 8 fino alle 22 di stasera per manifestare contro la deregolamentazione del settore, si è dispiegato da piazza Barberini, lungo via del Tritone a Roma. Svariati i cori scanditi al megafono - ’Siamo noi, siamo noi, i tassisti dell’Italia siamo noi' e altri slogan contro Uber - e fumogeni gialli e rossi. Il concentramento è previsto in Piazza San Silvestro.

Per quanto riguarda lo sciopero, le auto bianche si fermeranno in tutta Italia fino alle 22 . Verrà comunque "garantito il servizio di trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati", fanno sapere i sindacati. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Unica CGIL - FAST - UGL - UTI - TAM - CLAAI Unione Artigiani - SATaM - Or.S.A. Taxi - Uritaxi - ATLT - ATI Taxi - SITAN/Atn - USB Taxi - Unimpresa - Federtaxi CISAL contro "il riassetto del trasporto pubblico non di linea previsto dai decreti attuativi recentemente presentati dal Ministero dei Trasporti, con particolare riferimento alle disposizioni che dovranno regolamentare le piattaforme digitali di intermediazione". Quello che preoccupa maggiormente i tassisti è infatti l'ingresso delle multinazionali e della politica degli algoritmi.