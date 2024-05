Fiumicino, in fiamme 4 imbarcazioni nel cantiere nautico di via della Scafa

Massimiliano Gobbi 13 maggio 2024 a

Paura a Fiumicino per un incendio che all'alba di oggi, lunedì 13 maggio, ha colpito quattro imbarcazioni di dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri. Un rogo avvenuto alle 5.40 del mattino al civico 121 di via della Scafa, all'interno di un cantiere nautico.

L’intervento dei vigili del fuoco di Ostia - Lanciato l'allarme sul posto i vigili del fuoco di Roma ha inviato una squadra proveniente dal distaccamento di Ostia con autobotte, carro autoprotettori ed il carro schiuma.

Le indagini per scoprire la causa del rogo - Un violento rogo dove, per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte del personale dei vigili del fuoco per cercare di risalire all’origine dell’incendio.