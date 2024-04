Hotel Barberini evacuato: cinque persone intossicate, cosa è successo

23 aprile 2024 a

Evacuato l’hotel Barberini in via Rasella, nel centro storico di Roma. Dalle 10:15 circa gli agenti della polizia locale sono sul posto, al civico 3, per presunte esalazioni tossiche: al momento risultano 5 persone intossicate che hanno richiesto le cure mediche. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco, mentre i vigili urbani stanno occupandosi della messa in sicurezza dell’area e della viabilità della zona. I vigili del fuoco hanno accertato che i cinque sarebbero rimasti vittima di esalazioni riconducibili al cloro presente nel locale tecnico a servizio della Spa. Vigili del fuoco e polizia locale stanno quindi evacuando lo stabile. Al momento è chiusa via delle Quattro Fontane, da piazza Barberini a via Rasella, via Rasella, da via delle Quattro Fontane a via del Boccaccio.