Rodeo dei tori a Roma, il Comune annulla tutto: esultano gli animalisti

Il rodeo dei tori alla Fiera di Roma non ci sarà. Lo ha annunciato dopo le polemiche degli animalisti l’assessore capitolino alla cultura, Miguel Gotor: "Dopo opportuna valutazione si è deciso di non concedere l’autorizzazione al rodeo alla Fiera di Roma. Uno spettacolo come quello previsto dal rodeo non rispetta infatti quanto previsto dal Regolamento comunale ed è giusto dare accoglienza alle proteste sollevate dai cittadini e dalle associazioni impegnate nella difesa degli animali", dichiara l'esponente della giunta di Roberto Gualtieri. La decisione segue la polemica sull'evento, un rodeo con la monta di tori, in programma dal 20 aprile al primo maggio alla Nuova Fiera di Roma che rappresentava la tappa romana del campionato Csnbr di "bull riding" nell’ambito del "Festival del mondo".

Gli organizzatori fanno sapere di aver ricevuto il no tardivo del Campidoglio Gotor e hanno annunciato la cancellazione dell'evento, mentre esultano le sigle animaliste: "Ringraziamo l’assessore per avere infine annullato un’esibizione in evidente violazione dell’articolo 16 del Regolamento che vieta su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o d’intrattenimento, pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, che contempli l’utilizzo di animali", dichiara l’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, "ci auguriamo che d’ora in poi eventi simili non siano più proposti e che gli uffici preposti evitino a monte di concedere autorizzazioni poco oculate. Ci chiediamo come abbiano potuto gli organizzatori pubblicizzare ampiamente il rodeo con i tori, vantato come il primo a Roma, senza averne l’autorizzazione".