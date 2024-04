Ernesto Tafuri, il dentista dei Vip morto con i suoi gatti nell'incendio di Prati

Massimiliano Gobbi 05 aprile 2024 a

Tragico incendio in un appartamento nel cuore del quartiere Prati a Roma, muore carbonizzato un uomo di 70 anni insieme a 4 gatti. Ernesto Tafuri il nome della vittima, un dentista È successo questa mattina all'alba, intorno alle 6 del mattino in via Caposile. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con 2 Aps, un’autoscala, un’autobotte, in presenza del capo turno provinciale e del funzionario di guardia assieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare che accertare il decesso dell'uomo.

L’incendio ha interessato un appartamento al piano quarto in una palazzina di sette. Sul posto anche agenti della polizia di stato e del I Gruppo “Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area fornendo ausilio ai vigili del Fuoco, impegnati a spegnere le fiamme. Sull’episodio accertamenti in corso da parte di Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Le pattuglie della Polizia Locale sono tuttora sul posto per delimitare l’area con la chiusura della strada, che è interdetta in entrambi i sensi di marcia. Inaccessibile, a causa della chiusura, anche l’ingresso principale di una scuola superiore sita al civico 1 di via Caposile, per cui è stato predisposto un accesso secondario da via Achille Papa. In corso ulteriori verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per stabilire se anche altri appartamenti dello stabile coinvolto abbiano riportato danni in seguito all’incendio. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Al momento l’appartamento risulta inagibile per i gravi danni recati dalle fiamme.



"Le operazioni di soccorso guidate dal capo turno e dal funzionario di guardia si sono concentrate nel vano scale con i vigili del fuoco che hanno scardinato la porta blindata dell’appartamento per entrare e iniziare le operazioni di spegnimento - ha dichiarato dai vigili del fuoco Riccardo Ciofi - Una volta entrati le fiamme già avevano attaccato gran parte dell’appartamento e con idranti è autorespiratori gli operatori hanno lavorato per estinguere il rogo. Tali operazioni hanno richiesto diverso tempo perché le fiamme erano alte e l’appartamento era pieno di materiale con alto carico infiammabile. Purtroppo al termine delle stesse i colleghi nella stanza da letto hanno trovato adagiato nel proprio letto un uomo e 4 gatti completamente carbonizzato".

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica del sito che richiederanno ancora qualche ora e le cause che hanno scaturito il rogo sono ancora da accertare. "Dobbiamo segnalare la cronica carenza di organico e di mezzi che insiste sul comando di Roma - aggiunge il sindacalista della Fns CISL di Roma - e proprio su questo intervento evidenziamo che prati non disponeva della autoscala in sevizio che è dovuta arrivare dalla sede centrale. Purtroppo riscontriamo una mancanza di attenzione da parte del dipartimento nei confronti della capitale perché più volte abbiamo richiesto la necessità di potenziare organico e mezzi dei vigili del fuoco al comando di Roma e di modificare la circolare sui numeri minimi delle autoscale e aumentare da n.5 a n.7 in servizio. I cittadini di questa città non possono pagare per le gravi difficoltà del corpo e devono avere un soccorso adeguato alle tante richieste dei cittadini. Chiediamo che le istituzioni intervengano per i provvedimenti necessari anche in considerazione dell’evento giubilare".