Magliana, spari in strada in pieno giorno: gambizzato un 56enne, chi è

25 marzo 2024

Gambizzato in strada alla Magliana, in pieno giorno. Un uomo di 56 anni è stato ferito alle gambe, da colpi di pistola, mentre era in strada nel quartiere San Paolo-Magliana intorno alle 9:30 di stamattina. A dare l’allarme un residente della zona che ha avvertito degli spari e ha contattato il 112 raccontando che dal suo balcone vedeva una persona riversa in terra. Sul posto, in via Pian Due Torri, è arrivata la polizia che ha trovato l’uomo ferito e ha immediatamente attivato i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato il 56enne in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sono in corso le indagini.

Secondo quanto si apprende l'uomo (W. G. le iniziali) è stato raggiunto da con un colpo di pistola al polpaccio. A dare l’allarme alla polizia una signora che ha sentito gli spari in strada. Il ferito, che avrebbe precedenti penali per stupefacenti, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il fatto è avvenuto poco distante da dove a febbraio del 2003 venne ucciso, a colpi di pistola, il giovane Nello Caprantini, al culmine di una lite in discoteca.