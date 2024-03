Ecco la "radical del centro", la canzone-parodia che travolge la sinistra da Ztl

24 marzo 2024 a

"Ztl o no lei passa il varco" e di sicuro nel weekend andrà a Capalbio. È la radical chic del centro, protagonista della spassosa canzone delle StereoTIPE, duo che ha un nutrito seguito su Instagram grazie a una formula efficace, parodie di canzoni famose voce e chitarra che diventano autentici pezzi di satira. Tornando alla nostra "radical del centro", basta non toccarle "l'ecosocialismo" sennò dà di matto...

Per chi vive a Roma è un modello chiaro e nitido, tipico della sinistra da Ztl, la ragazza altolocata che parla in dizione, ha una sfilza di cognomi di nobile origine ma con Birkenstock e borraccia "si veste da poraccia". Insomma, "parla di sinistra col caviale nella panza", come cantano le StereoTIPE sulle note di Figli delle stelle.