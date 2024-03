Cassia, crea il panico con la pistola giocattolo: fermato con il taser (video)

Massimiliano Gobbi 15 marzo 2024 a

Polizia usa il taser per fermare un uomo sulla Cassia, era stato visto con un'arma che in realtà era un giocattolo. Una segnalazione al NUE 112 ha notificato la presenza di un individuo con quella che sembrava essere una pistola presso il centro commerciale di Olgiata. Immediatamente, una pattuglia della Polizia si è recata sul posto e ha individuato l'uomo, un giovane di colore, all'incrocio tra via Cassia e via Vincenzo Tieri.

Dopo diversi tentativi, con il traffico bloccato, gli agenti hanno ordinato all'uomo di fermarsi e di gettarsi a terra. Di fronte alla sua resistenza, uno degli agenti ha utilizzato un taser per immobilizzarlo e procedere con il controllo. Successivamente è stato scoperto che l'arma era in realtà un giocattolo. Tuttavia, l'individuo è stato denunciato per procurato allarme.

"Il taser, sempre sostenuto dal centrodestra come strumento fondamentale per la sicurezza delle città, si dimostra ancora una volta ideale per gestire situazioni potenzialmente pericolose come questa, senza mettere in pericolo forze dell'ordine, cittadini e presunti colpevoli di reati. Ringraziamo gli agenti per il pronto intervento e per aver gestito la situazione con estrema professionalità", commenta Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega. Sono attualmente in corso accertamenti sulla persona coinvolta. Il traffico è tornato alla normalità dopo l'incidente.