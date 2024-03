Roma Caput Luxury, accoglienza a 5 stelle e 13 nuovi hotel di lusso

Damiana Verucci 14 marzo 2024 a

Tra la fine di quest’anno e il 2027 Roma avrà finalmente un numero di alberghi di lusso degni di una capitale europea: dalle attuali 53 strutture si passerà, infatti, a 66. Sempre che i tempi verranno rispettati, perché già ora qualche annuncio di nuova apertura, che doveva tenersi l’anno scorso, è slittata anche di oltre due anni. Come il Nobu Hotel and Restaurant Roma, brand dietro al quale c’è anche Robert De Niro, in via Veneto: 122 camere e suites che ospiterà al suo interno l’unico ristorante targato Nobu della Capitale. Il Covid ne ha ritardato e non poco l’apertura che sembra essersi rallentata anche a causa di alcuni problemi strutturali scoperti in fase di lavori, ora in via di soluzione. Quest’anno è anche il turno di Carlo Cracco che arriva a Roma in qualità di chef partner di Corinthia Rome, struttura ricettiva cinque stelle lusso in piazza del Parlamento il cui debutto è previsto per primavera inoltrata. Così come in questo periodo dovrebbe aprire l’Orient Express, 5 stelle, restyling dello storico Hotel de La Minerva a pochi passi dal Pantheon e da Piazza Navona. Palazzo seicentesco nell’omonima piazza, con un rooftop a 360° aperto a pranzo e a cena, è noto per avere l’unica terrazza a dominare la cupola del Pantheon.

Non poche sorprese ci si aspettano per Casa Monti, hotel che promette di essere un omaggio all’omonimo rione: sarà un albergo romantico, di 36 camere, incluse dieci suite, distribuite su 6 piani. L’offerta sarà poi completata da un ristorante, un bar per l’aperitivo, una terrazza sul rooftop e una spa con vista panoramica sulla città. C’è una data invece precisa per il Radisson Hotel Roma Antica, il 28 marzo. Situato vicino piazza Venezia, dispone di 84 camere eleganti, vista panoramica, cucina esclusiva. Sul sito dell’hotel è già possibile prenotare una stanza. Proviamo una notte tra il 3 e il 4 aprile, la richiesta è di 365 euro a notte con lo sconto applicato automaticamente del 10% prenotando dal sito, ma senza colazione, per la quale c’è da aggiungere una cinquantina di euro a camera. Tutto sommato, non troppo proibitivo considerando che ci sono cinque stelle che fanno pagare anche mille euro a notte. È slittata invece l’inaugurazione dell’Hotel Rome, in via Ripetta 246, vicino Piazza del Popolo, prevista nella seconda parte del 2023. Risalente alla fine del 1500 lo storico palazzo era un’antica dimora e andrà a ospitare 74 camere e suite con vista sui tetti e palazzi del rione Campo Marzio. A questo punto, l’apertura è fissata entro la fine dell’anno o i primi mesi del 2025.

L’anno del Giubileo aprirà le porte al Grand Hotel Nazareno: una parte dell’immobile, l’ex scuola più antica d’Europa, che ospita gli uffici del Partito democratico al Nazareno, sarà trasformata in una struttura, anche in questo caso vocata al segmento lusso. Il 2025 sarà anche l’anno del Baccarat Hotel Rome, in via Veneto; del Thompson Rome by Hyatt, secondo marchio in Europa dopo Madrid inaugurato nel 2022; del Brach Rome, in via Luisa di Savoia, marchio del gruppo francese Evok, innovativo progetto che vede protagonisti il vetro e il verde e del Rosewood Rome, nella ex sede della Bnl di via Veneto: 157 camere, tra cui 44 suite, e tre locali per la ristorazione, tra cui un bistrot italiano contemporaneo, un lobby bar con caffetteria e un rooftop bar con terrazza con vista sulla città. Infine il 2026, ma si fa sempre più forte l’ipotesi di slittamento nella primavera del 2027, dovrebbe essere l’anno del Mandarin Oriental Rome, in via Boncompagni. L'hotel si svilupperà su 3 piani e avrà circa 124 camere. Chiude l’elenco dei nuovi superlusso il Four Seasons, catena canadese di alberghi di Bill Gates e del principe Al-Waleed bin Talal. La location scelta è Palazzo Marini a piazza San Silvestro.