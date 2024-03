Nettuno, prima fugge all'alt della polizia e poi si schianta. Ferito il figlio

14 marzo 2024 a

Dramma a Nettuno. Un uomo ha perso la vita, schiantandosi con lo scooter contro un'automobile, dopo che è fuggito all'alt intimato dagli agenti della polizia. Ferito invece il figlio 13enne della vittima che era in sella con lui. Prima l'inseguimento e poi lo scontro fatale. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, all’incrocio tra via Lampedusa, via Comastri e via Ponserico. Sebbene siano ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, sembra che il mezzo abbia evitato lo stop imposto. Decisione, questa, che avrebbe dato avvio all'inseguimento sul litorale romano. Il mezzo a due ruote si sarebbe poi scontrato con una macchina e il conducente sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono accorsi la Polizia del commissariato di Anzio e i Carabinieri della stazione di Nettuno, che stanno svolgendo i rilievi per ricostruire tutta la dinamica del fatto.