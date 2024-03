Bancarelle a Roma, Augusto Proietti e l'ultimo video per Casalino: “Ho un sacco di amici gay”

11 marzo 2024 a

Va avanti la querelle a distanza tra Augusto Proietti e Rocco Casalino. Il re delle bancarelle di Roma cerca ancora una volta di mettere la pietra tombale sulla disfida con l’ex portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un nuovo video: “L’ho offeso, gli ho chiesto scusa. Ma pure lui ha esasperato tutto. Ha esasperato i vigili urbani. Ho esagerato. Io c’ho la quinta elementare, ho ripetuto la prima media tre volte. Ma Casalino se l’è presa anche con il negozio del bangladesh sotto casa. Poteva prendersi un appartamento in via Condotti”.

“Ho paura di uscire”. Casalino si barrica in casa dopo la lite sulle bancarelle

Il confronto per le bancarelle a piazzale Flaminio a Roma, sotto casa di Casalino, va avanti, con Proietti che demolisce la ricostruzione intorno al suo personaggio: “Mi chiamano re, re delle bancarelle, ma ditemi ‘ndo sta la corona che me la vendo subito”. E poi il tentativo finale di scuse: “C’ho un sacco di amici gay, chiedo scusa a Casalino. Io non ce la faccio più”. Basteranno queste parole per placare la situazione, esplosa in particolare dopo la raffica di insulti omofobi rivolti in un video indirizzato all'ex Grande Fratello.