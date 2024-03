Furti, auto cannibalizzate e discariche a cielo aperto a Roma: le immagini

Massimiliano Gobbi 09 marzo 2024 a

Furti, auto cannibalizzate e discariche a cielo aperto, piaga senza fine al Municipio VI di Roma Capitale. Rinvenute altre quattro carcasse tra moto e auto in via dell'Archeologia più un suv rubato in viale Oxford. Un bilancio drammatico che registra in un anno 257 scooter rubati, 176 auto oggetto di furto, 2 camper, compresa la motrice di un autotreno e una barca. A segnalarlo l’ex delegato ai rifiuti municipale, Marco Doria, membro della II Commissione Speciale Antimafia Anticamorra e Beni Confiscati che da anni vive sotto "scorta", subendo continue intimidazioni e minacce, durante la sua attività in difesa del territorio della Capitale.

Una situazione drammatica, che vede una preoccupante ascesa della criminalità specializzata nei furti di mezzi che dopo aver cannibalizzato le vetture rubate ne abbandona le carcasse consumate da un fuoco che purifica e cancella le tracce, nelle campagne, trasformandole in discariche a cielo aperto, in cimiteri di elefanti di lamiera. Una situazione di emergenza che ha registrato anche problemi di viabilità in via Cimeli, a Torre Jacova, nel quartiere Finocchio dove giovedì scorso un pulmino di scuola elementare è rimasto bloccato in mezzo alla strada a causa dei rifiuti sparsi lungo la carreggiata di marcia.

"La ragazza che accompagnava gli alunni è dovuta scendere dal mezzo e per passare in via ha dovuto spostare tutti i rifiuti dalla carreggiata per poter passare - commenta Doria - Un fenomeno vergognoso che avevo denunciato pochi giorni fa che porta la scoperta di addirittura 58 discariche nel solo VI Municipio di Roma Capitale, oltre a un numero impressionante di auto rubate e date alle fiamme. Ultima, in ordine di tempo, la carcassa di un suv Alfa Romeo Stelvio, rubata circa un mese fa in viale Oxford. Un auto dal valore di 100mila euro completamente smontata e fatta a pezzi. Attraverso il numero di telaio, però, è risultata una denuncia di furto il 31 ottobre presso il commissariato sezionale della Romanina".

Materiali inquinanti e tossici che continuano ad essere abbandonati su strada, in un quartiere che registra ormai un vero e proprio cimitero di vetture rubate da guinnes dei primati. “Dati alla mano il mercato delle auto rubate del VI Municipio è sicuramente tra i più grandi d’Italia - conclude Doria - Peggio di noi, credo solo alcuni quartieri della BAT (Barletta-Andria-Trani). Nonostante tutto non mi fermo, continuerò a fare il mio lavoro e a denunciare gli illeciti".