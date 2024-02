Roma-Feyenoord, allerta tifosi: transennate la Barcaccia e le fontane del centro

22 febbraio 2024 a

Fontane di Roma off limits causa tifo violento. Sono passati nove anni precisi da quel 19 febbraio 2015 quando, anche allora era Europa League, i tifosi del Feyenoord misero a ferro e fuoco il centro storico di Roma devastando la Barcaccia in piazza di Spagna. Oggi gli olandesi ospiti non possono entrare allo stadio, ma in città l’attenzione è massima. Misure di vigilanza sono state disposte in centro e in prossimità degli obiettivi sensibili, mentre sono effettivi servizi di controllo negli aeroporti e alla stazione Termini. Sorvegliati speciali i locali spesso ritrovo dei tifosi, tra via del Colosseo, via Leonina, via Ostilia, via Nazionale, via del Traforo e via dell’Olmata.

Dalle 13 di ieri fino alle 7 di domani mattina sono invece transennate, oltre alla Barcaccia, la fontana di piazza Navona, fontana di Trevi, le fontane di piazza del Popolo e quella di piazza Barberini. Un presidio di poliziotti è presente poi nella scalinata di Trinità dei Monti e anche nei pressi della basilica di Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei miracoli.