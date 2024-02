Metro B, fumo nella stazione Bologna: fermata chiusa e sgomberata

20 febbraio 2024 a

a

a

La fermata Bologna della Linea B della metropolitana di Roma è stata chiusa e sgomberata dopo la segnalazione di fumo che proveniva dall’interno della metro. È avvenuto nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Roma Piazza Bologna e della Compagnia Parioli.

Atac ha precisato "che il servizio della metro B è regolare. In forma precauzionale, per consentire le verifiche agli impianti e agli ambienti, la stazione di Bologna è stata momentaneamente chiusa all'ingresso e all'uscita e i treni transitano senza fermare". In serata la stazione è stata riaperta e la circolazione è tornata regolare. A provocare la fuoriuscita di fumo sarebbe stato un corto circuito. Escluse, secondo quanto si apprende, cause esterne.