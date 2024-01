Roma, Smart va fuori strada e sbatte contro un albero: morti e feriti

Massimiliano Gobbi 25 gennaio 2024 a

Smart con 6 persone a bordo centra un albero e si ribalta, 2 morti e 4 feriti gravissimi. È il bilancio del drammatico incidente mortale avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21.30 al civico 340 di via del Fosso dell'Osa a Roma Est, nel quartiere Villaggio Prenestino. Una carambola fatale costata la vita a due persone di 20 e 46 anni, di nazionalità egiziana. L'uomo di 46 anni è morto sul colpo, il ventenne, invece, poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Quattro, invece, i feriti trovati in strada perché sbalzati fuori dall'abitacolo durante il cappottamento. Ricoverati in prognosi riservata, si trovano in diverse strutture ospedaliere di Roma come l’Umberto I, il Policlinico Casilino e il Policlinico Tor vergata. Tra loro anche un minorenne e una donna.. Lanciato l'allarme sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale con gli agenti del gruppo Tiburtino. Secondo una prima ricostruzione, la Smart è uscita di strada rovesciandosi più volte prima di concludere la sua drammatica corsa contro un albero e quindi un’altra vettura parcheggiata, una Ford Kuga.

L'intera area è stata transennata dai vigili del fuoco e la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sequestrati i resti dell'auto in attesa di capire la dinamica del tragico incidente con gli agenti della locale che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza limitrofe al luogo del sinistro e ascoltato alcuni passanti. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono attualmente in corso da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Tra gli aspetti da chiarire anche l’identità delle persone a bordo, in quanto prive di documenti. Si tratterebbe comunque di uomini di nazionalità egiziana. Sconvolti i residenti. Alcuni abitanti sono scesi di corsa in strada e, insieme con i passanti, hanno cercato di estrarre i feriti ancora rimasti bloccati nella vettura mentre altri erano già stati proiettati all’esterno. Il bilancio delle vittime della strada nella Capitale sale da inizio dell'anno a 10 morti. Martedì, un’altra morte sulla Prenestina, sempre a seguito di un sinistro stradale. A essere coinvolte una bici e una moto, con la vittima che viaggiava a bordo di quest’ultima. Proprio il centauro, per evitare il ciclista, un rider, avrebbe sterzato improvvisamente andandosi a schiantare. Per lui, purtroppo, malgrado i soccorsi non c’è stato nulla da fare.