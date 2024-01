Roma, fermato terzo uomo per l'omicidio di Pantano. Dov'è stato arrestato

24 gennaio 2024 a

I carabinieri del nucleo investigativo di Frascati hanno fermato il terzo sospettato dell’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso la notte di sabato 12 gennaio nel parcheggio del capolinea della metro C di Pantano. Gli investigatori, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno rintracciato l’uomo ad Aprilia in provincia di Latina. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, il fermato apparterrebbe alla famiglia Petrow, di cui è già in stato di fermo un altro componente.